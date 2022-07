Desde que Camila Homs y Rodrigo de Paul se separaron, siempre fue ella quién habló amablemente con la prensa y contó la situación en la que se encuentran. En está ocasión, la modelo hizo referencia a la primera mediación que tuvo con el novio de Tini Stoessel.

Allí pidió disculpas por no haberle contestado a la prensa y dijo: "Estaba sensible, nerviosa y no estaba con ganas". Asimismo, habló sobre su vínculo actual con el papá de sus hijos y explicó que: "fue un día medio difícil".

.

En la nota que dio para "Socios del espectáculo" también se le consultó por su nuevo romance y Camila Homs respondió: "Estoy conociendo a alguien, estoy muy bien". De todas formas, no hizo mención a ningún hombre, a pesar de que se la vínculo con Charly Benvenuto, un empresario.

Mientras tanto, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel regresaron al país luego de sus vacaciones por Miami. La pareja se mostró junta en el aeropuerto internacional de Ezeiza y cada uno comenzó su rutina nuevamente. Además, parece que la cantante se hizo un tatuaje en honor a su nuevo novio.

Tini Stoessel y Rodirgo de Paul en sus vacaciones en Miami.

Por el momento, Rodrigo de Paul no salió a hablar sobre su vínculo con Camila Homs y sigue disfrutando de los primeros meses de relación con Tini Stoessel.

¡Mirá lo que dijo Camila Homs sobre su relación con Rodrigo de Paul!