Después de más de cinco meses separados, Camila Cavallo recordó su relación con Mariano Martínez y reveló las verdades razones por las que finalizó el noviazgo.

La confirmación de la ruptura entre la modelo y el actor se conoció en plena cuarentena por coronavirus, pero según confirmó Cavallo su vínculo terminó antes y debieron convivir un tiempo juntos en pleno aislamiento por la pandemia.

.

"La decisión fue entre los dos, fue charlado durante muchos meses... No fue una decisión impulsiva de un día al otro. Se fue dando", detalló la joven de 26 años en diálogo con el programa radial "Esto no es Hollywood". Después de tres años y medio de noviazgo y una hija en común, Alma, el amor se fue desgastando, contó.

Camila Cavallo con su hija Alma que tuvo con Mariano Martínez.

Una vez establecida en un departamento junto a su pequeña, la modelo reveló: "No hay nada que no haya podido hacer. El tema laboral se me complicó un poco porque vivía lejos, pero fue una decisión mía esa. No nos separamos por eso, no sabría decirte qué fue específicamente, pero hay cosas que se sienten y que van pasando".

Y concluyó: "Quizás pensabas que eran muy parecidos, que te gustaban las mismas cosas en la vida, y te das cuenta que no... Que no es tan así".