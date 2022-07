Tini Stoessel causó gran revuelo al comenzar un romance con Rodrigo de Paul, quien llevaba poco tiempo separado de Camila Homs, la madre de sus hijos. Por su parte, la cantante no replica las críticas que recibe ni se mete en la polémica con respecto a la disputa judicial entre el ex matrimonio.

Sin embargo, un look de la modelo llamó la atención de los seguidores de la artista ya que se ve muy parecido a uno que utilizó tiempo atrás ella. La ex novia del futbolista hizo la tapa de su primera revista, donde se refirió a su relación con el padre de sus dos hijos. Lo curioso apareció en la imagen principal ya que detectaron una gran similitud.

.

Tini Stoessel lució un look muy similar a ella durante una presentación en vivo, lo que muchos tomaron como una provocación de la incipiente modelo contra la actual pareja de su ex. Fiel a su estilo, la actriz no se acopló al revuelo mediático y se mantuvo en silencio, al menos por el momento.

Lo cierto es que Rodrigo de Paul disfruta de sus vacaciones antes de volver a la actividad deportiva en Europa. En las últimas horas, fue visto junto al hermano de Tini Stoessel en un boliche en el que se presentó L-Gante.

“Siento que me apoyan porque yo tengo muy buena onda con Anto y con muchas otras, pero lejos de mí estaría ofenderme si veo que tienen también buena onda con la nueva pareja de mi ex”, explicó Cami Homs sobre su relación con Antonela Roccuzzo, tras la salida de rumores de conflicto entre Tini Stoessel y las esposas de la Selección Argentina.