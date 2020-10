Desde que Calu Rivero renunció a la novela "Dulce amor" por haber sido acosada sexualmente por Juan Darthés, su vida cambió. Se mudó a Estados Unidos, padeció el señalamiento de parte de la farándula pero finalmente comenzó a sanar heridas al enterarse de que el actor estaba siendo buscado por Interpol por la denuncia de violación que radicó la actriz Thelma Fardin.

Su experiencia la contó en una entrevista con "The What’s Underneath Project", donde rememoró qué pasó desde su alejamiento de la televisión argentina hasta la actualidad.

En la nota relata todo lo que ocurrió desde que estaba grabando "Dulce amor" y explica cómo fue que decidió hacer público lo que le había ocurrido.

"Todos hablaban del movimiento 'Me too' y me preguntaban qué opinaba sobre Harvey Weinstein. Sin pensarlo, dije que nadie me tenía que decir lo que estaba pasando porque yo misma lo sufrí. Aunque no dije su nombre ni el de la telenovela, la prensa calculó que algo había pasado. Mucha gente me creyó, pero otros dijeron que necesitaba prensa, que por qué lo contaba cinco años después", comenzó diciendo.

"Odié que me tomara tanto tiempo contarlo, pero ese fue el tiempo que tardé en curarme. Dos actrices dijeron que habían pasado situaciones con este actor. Pero se minimizó todo. ¿Cuán horrible tiene que ser la situación para que te crean?", continuó.

Un año después salió la denuncia de Thelma y en ese momento todo cambió: "Mi primera reacción fue tratar de protegerla. Y luego pensé, 'wow, yo trabajaba con este tipo de persona', ¡qué frágiles somos! Realmente no sabemos. Qué importante es creer y confiar en tu instinto".

Finalmente sintió alivio porque comenzaron a creerle: "Cuando ella salió diciendo 'me violó', todos empezaron a decir 'Lo siento, Calu'. Para mí fue demasiado".

Al publicar un resumen de la entrevista en su cuenta de Instagram, la modelo escribió un largo texto en el que recuerda un viaje: "Recién llegada de un viaje por Grecia e Israel. Un viaje que hice en soledad y silencio. Siete días de silencio y ayuno, como parte de un workshop. Fui a limpiar 'mi casa', mi templo, mi cuerpo".

"Lo vacié para habitarlo con nuevas experiencias. Cuando terminó y volví al hostel de Atenas, me esperaba la llamada de mi hermana para contarme que Darth´ws era buscado por Interpol, con alerta roja".

Luego reveló qué sintió al recibir esa inesperada noticia: "Lloré. Lloré porque el tiempo es sabio, y porque yo supe esperar la justicia divina. Lloré cerrando esa herida, viendo cómo mi piel la hacía cascarita".

Según cuenta, desde ese momento pudo sentirse a salvo: "Al día siguiente viajé a Israel a hacer otro workshop en el desierto. Fueron 4 días moviendo el cuerpo con libertad absoluta, sintiendo cómo el goce, la alegría y la espontaneidad volvían a mi".

"Cuatro días sintiendo a mi cuerpo agradecerme y volver a sentir esa alucinante alegría de vivir. Volvi sintiéndo que sané, no más peso en los ojos, volví Digna, Dignity, Humana, tan libre como todos los días me permito serlo", cerró.

Mirá el video que subió a su Instagram