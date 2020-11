"Dulce Amor" significó para Calu Rivero su primera gran aparición en pantalla como actriz protagonista, pero también uno de los momentos más difíciles de su vida ya que sufrió el acoso sexual por parte de su compañero de elenco Juan Darthés.

A ocho años de la emisión de la tira, la actriz, que en ese entonces tenía 25 años, recordó los peores momentos que vivió junto a quien hacía de su pareja en la ficción y sin nombrarlo reveló la charla privada que tuvieron cuando le pidió que dejara de acosarla antes de renunciar el programa.

En una entrevista con "The What’s Underneath Project" publicada en su cuenta de Instagram, Calu describió: "Tuve una experiencia muy mala con el otro actor principal. Ese tipo estaba abusando de su poder modificando las escenas para tocarme, para besarme más de una manera horrible".

"Cuando esto empezó a ser una mierd... para mí, intenté hablar con él a través de la redes sociales porque no tenía su teléfono y nunca quise estar en contacto de otra manera que no sea actuando", reveló en referencia a su paso por la novela dirigida por Quique Estevanez.

Y completó: "Le envié un mensaje privado en Twitter diciéndole ‘esto es todo, no puedo, no quiero estos besos, necesito que entiendas y necesito que cambies' y su respuesta fue 'está bien, podemos hablar con el productor para cambiar la historia, quizás podemos sacarte del programa'".

Dignity, como le gusta ser llamada, también contó cómo fue el intercambio con la producción del ciclo: "Fui a hablar con los productores y les dije que quería dejar el programa. Me dijeron 'está bien, te dejamos ir pero no podés decir nada sobre esto porque el espectáculo todavía está sucediendo'; y yo pensaba 'no quiero hablar más del programa, solo quiero irme', y me fui a Nueva York".

Además, para cerrar lamentó lo que sucedió tras dejar el programa: "Luego lo que sucedió fue que la prensa dijo '¿por qué se fue de repente?' y el productor dijo que me había ido del programa porque estaba cansada y comenzaron a mostrar una imagen horrible de mí y de quién era yo".