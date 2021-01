Calu Rivero cerró el 2020 con broche de oro ya que en las Fiestas presentó a su nuevo novio, Andréy Manirko, ante su familia. A modo de reflexión, la modelo concedió una entrevista donde brindó detalles sobre cómo se conocieron.

"Fue algo inesperado. Durante febrero del año pasado, en plena vorágine del Fashion Week de New York. Él recién había llegado a Nueva York para hacer una presentación y yo estaba por unos días más en Manhattan, pero tenía que viajar a París por un trabajo”, declaró en diálogo con la revista Hola! Argentina.

Calu Rivero contó cómo se conoció con su novio al principio de la pandemia.

“Antes de tomar el vuelo, mi familia me sugirió que no lo hiciera por el coronavirus. Ese mismo día, la marca me pospuso el viaje y a la media hora de ese llamado, a Andréy le comunicaron que su vuelo de regreso a su país también se cancelaba. Como la mayoría de las personas, creímos que eso duraría un mes, pero el tiempo fue pasando y vimos con mucha angustia como la ciudad empezaba a colapsar", reveló la modelo que decidió mudarse a Estados Unidos en plena pandemia.

Y continuó sincera: "Nos conocimos en un momento de mucha vulnerabilidad mundial, con el corazón abierto y conectamos desde un lugar muy sincero y sin vueltas, ni máscaras. Siento que fue algo increíble que en un momento tan difícil haya aparecido este amor. Andréy es un gran compañero con el que tengo proyectos".

Calu Rivero y su novio ruso, Andréy Manirko.

"Nos apoyamos, nos damos ganas de hacer, nos cuidamos. Estoy muy contenta. Es un gran espejo en el que puedo reflejar las cosas que quiero cambiar o aprender. A él también le pasa lo mismo. Tenemos deseo de iniciar un proyecto juntos", expresó.

Por último, "Dignity" contó que tiene una presión extra de parte de su abuela para tener hijos: "Ya tengo bastante presión con mi abuela de 92 años que todo el tiempo me dice ‘bueno, vamos, es ahora. Quiero conocer a mi bisnieto'. Y eso que ya tiene un montón de bisnietos. Yo amo a los chicos y es un deseo lanzado al universo, pero veremos qué pasa", concluyó abriendo la puerta a una ¿cercana? maternidad.