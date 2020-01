Se sabe: los primeros días de enero Punta del Este arde. Todos los famosos "Primera A" están allí, y es inevitable que se crucen todos con todos en alguna de las muchas fiestas que hay a cualquier hora del día en el coqueto balneario uruguayo.

La modelo Calu Rivero, quien hace algunas semanas manifestó querer que la llamen "Dignity", tal su nueva identidad, fue una de las invitadas de lujo a una divertida fiesta que el Pocho Lavezzi organizó para un amigo en su nueva casa en José Ignacio, el barrio más top de Punta.

.

Vale recordar que años atrás ambos participaron de una campaña de ropa muy sexy, y en ese momento, la entonces novia del exfutbolista, Yanina Screpante, le hizo una escena de celos a su pareja por la buena onda que había tenido con Calu.

La actriz está involucrada sentimentalmente con Joaquín Vitola, un joven músico que está instalado en la casa esteña de la catamarqueña. Por su lado, Lavezzi le desmintió tibiamente a Lío Pecoraro "estar saliendo con Calu", lo cual no descartaría un "touch and go".