"MasterChef Celebrity" ya demostró que puede ser una montaña rusa de emociones como su primera edición. Este martes debutaron Flavia Palmiero, Cae, María O'donell, Cande Vetrano, Andrea Rincón, Fede Bal, Mariano Dalla Libera y Juanse. Sin embargo, el autor de "Te recuerdo" ya expresó sus emociones en el certamen de cocina luego de recibir las primeras devoluciones de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Ante la consulta de Santiago del Moro de cómo se ve en la competencia, el cantante expresó emocionado: "Acá vine para aprender, para mi estar acá me emociona un montón porque yo empecé a cocinar hace relativamente poco tiempo, cuando me fui a España me tuve que quedar en casa y fue a laburar mi mujer. Yo me tuve que quedar en casa con los dos bebés y la estábamos pasando mal".

"A vos te estafaron, ¿no?", indagó el conductor. Al respecto manifestó: "Sí, me estafaron. La estábamos pasando súper duro allá y yo tenía que hacer malabares con lo que tenía. Yo podría escribir un manual de 20 mil formas diferentes de comer y recalentar arroz... y cómo estirar la comida. En la cuarentena viéndolos a ustedes me reencontré con la cocina".

Para cerrar, sostuvo cómo se siente en este nuevo desafío: "Estoy en una etapa donde me gusta contarle a la gente de dónde vengo y dónde estoy, y por qué estoy ahí".