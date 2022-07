La familia llevó a cabo la despedida a Cacho Fontana, acompañada por sus amigos y seres queridos. Respetando el último deseo del locutor, primero lo cremaron y luego realizaron un cortejo fúnebre que partió desde la casa velatoria hasta el cementerio de la Chacarita. Allí, realizaron el responso en la capilla. Ahora, sus restos descansan en paz.

Antonella Fontana y Ludmila Fontana están muy dolidas por la partida de su padre y lloraron sobre el ataúd apenas llegaron al cementerio. También participó Lucas, uno de los nietos del conductor, así como diversas figuras del espectáculo como Fernando Bravo, Liliana Parodi y Mariano Iúdica. Respecto del velatorio de Liliana Caldini, todavía no se sabe cuándo será, ya que sigue en la morgue judicial por una cuestión burocrática.

.

Antonella Fontana, hija de Cacho Fontana y Liliana Caldini, compartió una imagen de su familia en las redes sociales y causó la emoción de sus seguidores. El posteo fue hecho un tiempo antes de que las simultáneas muertes de sus padres ocurrieran, pero muchos entendieron esa publicación como un homenaje anticipado por parte de la joven.

La familia de Cacho Fontana en su despedida.

Antonella se pronunció sobre el momento familiar que atraviesa ante los medios de comunicación y aseguró: "No lo puedo creer. Pero lo único que les quiero decir es que a papá lo vamos cremar como él quería, y a mi mamá la vamos a velar. No sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo, estoy haciendo todo esto con mi hermana".

Cuando fue consultada sobre cómo se debe recordar a su padre, ella respondió con una emotiva frase: "Como ustedes quieran, yo lo voy a recordar como mi papá". Antonella Palese (apellido real de Cacho Fontana) reveló que no estaban esperando para contarle a su padre la noticia de la muerte de su mamá, porque consideraban que podría ser un gran shock, pero el deceso de Fontana no se los permitió.