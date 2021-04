Este lunes trascendió que murió Cacho Fontana. Varios medios anunciaron su fallecimiento y fue el propio locutor el que salió a desmentirlo.

En diálogo con Radio Mitre en el ciclo de Diego Leuco, el conductor de 89 años que había sido internado por una neumonía derivada del contagio de Covid-19 que sufrió en 2020, manifestó que "está más vivo que nunca".

A su vez Fontana habló con el padre del presentador del ciclo radial, Alfredo Leuco, y lo elogió por su labor profesional. "Simplemente es una visita de colaboración que estoy haciendo. Hay secuencias donde se cotejan unas con las otras, son cuatro días que vengo al Hospital Fernández, volveré a mi casita querida", detalló el querido locutor.

"Pude hablar con mis hijas, con toda la gente hablé. Me olvidé los anteojos y hay mucha literatura entre los titulares de la televisión, pero dio la casualidad que estoy hablando con una de las audiciones más importantes, con amigos de mucho tiempo", destacó para desmentir su muerte.



Y cerró: "Estoy muy bien de salud; ¿querés que te mande una foto? Dejalos que vendan, cuando me vean... Cumplí 89 años y el domingo me interné en el Fernández para festejar. Recién me dijo un doctor, desmienta Cacho".

Casi al mismo tiempo, su hija Antonella aclaró los falsos trascendidos en su cuenta de Twitter. "Me llegan mensajes y llamados de condolencias. Mi papá VIVE Recién hablé con él", aseguró.

El ícono radial y televisivo celebró su cumpleaños el pasado viernes 23 de abril y en marzo ya había recibido la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus.

"Fontana show" marcó un hito en la radio argentina.

