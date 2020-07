A los 88 años Cacho Fontana dio positivo en el test de coronavirus y en las últimas horas debió sertrasladado al Hospital Fernández, donde se encuentra internado después de haber tenido los primeros síntomas de la enfermedad.

En la tarde de este jueves, la hija del locutor Antonela Palese confirmó que en las últimas horas, Fontana levantó fiebre y alcanzó temperaturas de hasta 37,8 grados.

En un principio el histórico presentador radial era un paciente asintomático y permanecía en el geriátrico donde reside. Sin embargo, al presentar los primeros síntomas del COVID-19, fue trasladado hacia el centro de salud.

"Lo vi desde lejos cuando lo trasladaron en la ambulancia, porque no te podés acercar. Lo vi desde la vereda. Le pregunté cómo estaba, me dijo 'tengo frió'. Pero después no pude hablar más", reveló Antonela.

A partir del primer contagio que se dio entre los residentes del centro de rehabilitación se realizaron hisopados a todos los pacientes del lugar y el miércoles se confirmó que Fontana había contraído el virus. "Que internen a mi papá es lo peor que puede pasar en este momento", reconoció la joven en entrevista con " Intrusos".

"Mi papá es muy querido, en momentos así se siente", destacó en cuanto a los mensajes recibidos por parte de los seguidores del locutor. "Mi hermana vive en Madrid y me preguntó si quería que viniera, pero no sé... Tengo miedo", lamentó.