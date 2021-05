Tiempo atrás Cande Ruggeri y Agustín "Cachete" Sierra comenzaron a mostrarse cada vez más juntos, hasta compartieron el ritmo de salsa de tres en el "Bailando", pero nunca confirmaron en forma pública su noviazgo.

Luego se separaron y nunca más se tocó el tema de la relación entre ellos. Sin embargo, esta semana la hija de Oscar Ruggeri recordó su romance con el actor y le echó en cara que le "rompió el corazón".

.

"Cachete Sierra me rompió el corazón, fue el primero que lo hizo. Yo me enamoro muy fácil y me rompió el corazón. Ya pasó mucho tiempo. Pero me dejó. Me mandó un mensaje y me dejó", reveló la joven indignadísima en un móvil con "La Previa de La Academia".

Enterado de las versiones que difundió su ¿ex?, el campeón del "Cantando 2020" salió a responderle y aclarar cómo fueron las cosas durante su romance. "Nosotros nunca estuvimos de novios. Por eso cuando ella dijo 'mi ex' y que estuvimos de novios, a mí me impactó mucho", sentenció en una nota con el mismo programa días después.

"Las cosas no fueron como ella dijo. Nosotros nos conocíamos hace muy poco. Antes había salido el rumor de que nos habían visto y demás. Y hacía días que estábamos empezando a vernos, a ver qué pasaba entre nosotros. Después nos prestamos al show, porque ella me lo pidió más de una vez para que vaya a participar de la salsa en el Bailando", recordó el joven.

Y agregó: "Al principio le dije que no porque no teníamos nada que aclarar más que nos estábamos conociendo, y después de todo ese boom mediático querían que blanqueáramos la relación, nos pongamos de novio. Yo quería ir más despacio. Yo quise cuidar la relación, lo hablamos y ella lo sabe. Después nos ofrecieron tapas de revistas para decir que estábamos de novios, y dijimos que estábamos hace poco tiempo. Yo no me enamoro fácil".

Finalmente contó cómo quedó su vínculo después de separarse: "No volvimos a hablar porque después, al tiempo, ella se puso a salir con un amigo mío. Que diga que soy el ex me causó gracia porque nunca me enteré de que éramos novios".