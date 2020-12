Barby Franco y Fernando Burlando pasaron las fiestas separados, ella junto a su familia en su casa y él con sus hijas y familiares en el campo. A pesar de que la modelo aseguró que seguían juntos, se mostró muy incómoda ante las preguntas de sus compañeras en "Los Ángeles de la mañana".

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó: "Barby, ¿ya te amigaste con Burlando?", a lo que la modelo respondió cortante: "Sí".

Barby Franco y Fernando Burlando están en medio de una crisis de pareja.

El abogado se puso en contacto con Maite Peñoñori, panelista de "Los ángeles de la mañana" y dejó a todos sin palabras al contradecir a su novia: "Me respondió que no iba a hablar, que no iba a dar notas. Le pregunté si estaba bien con Barby y me dijo que más vale solo que mal acompañado".

"Mejor solo que mal acompañado", acotó Ángel. Ante el insólito mensaje de Burlando, Barby solo agregó: "Yo no hablo de mi vida privada".

"Mejor solo que mal acompañado", fue la sorprendente frase de Fernando Burlando sobre Barby Franco.

Después, al hablar sobre el repentino casamiento de Belén Francese, Franco le hizo un reclamo al abogado: "A mi me dijeron que cuando termine la pandemia nos casamos y veo a todas las personas que se casan durante la pandemia... y veo que no me estaría llegando".

