Luciana Salazar continúa defenestrando a Martín Redrado tras ver una imagen de él con una joven en Estados Unidos. La modelo aseguró que estaban reconciliados y lo trató de "jugar con las mujeres".

En medio del escándalo, Fernando Burlando, abogado de Redrado, habló con "El run run del espectáculo" que se emite en Crónica HD y reveló cómo se encuentra el economista tras las fuertes palabras de la modelo: "No soy el protagonista, pero lo que puedo transmitir es la palabra del protagonista que tiene que ver con la fatiga y el cansancio de vivir situaciones de estas características".

"Martín es un tipo inteligente y prestigioso que no quiere tener apariciones mediáticas por este tema. Luciana se maneja muy bien en su medio y Martín no lo hace bien porque no es el medio en el que trabaja", continuó.

Además, el letrado aseguró que llevarán el tema a la Justicia: "Hablamos de hostigamiento así que hay que recurrir a la Justicia del Gobierno de la Ciudad y hablamos de una querella criminal para la cual hay que recurrir a la Justicia extraordinaria por daños y perjuicios porque ésto genera un perjuicio muy grande para Martín".

En cuanto a si pedirán una pericia psicólogica para la conductora, contestó: "Aún no hemos desembarcado en ese aspecto". Y agregó: "Nosotros lo que decimos es que ella lo ha insultado a través de las redes sociales de manera injuriosa y eso deriva en un hecho fáctico que es recurrir a la Justicia".

Luego en el ciclo de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, Burlando contó: "Él está muy enojado porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas y quiere ponerle un punto final en la Justicia sin ánimos de ofender a Luciana".

.

Además, reveló qué le dijo Martín sobre la modelo: "Él está enojado y dice que no tiene ningún tipo de vínculo con Luciana. Lo niega categóricamente. Entonces él está muy tranquilo".

Por otro lado, reconoció: "Todo este tema le hace muy mal a Martín. A las personas que se dedican a las finanzas, la cuestión de su imagen es muy importante y ésto no le hace bien a él".