La ronda de esta semana del " Cantando 2020" fue de cuarteto, por lo que la figura del "Potro" Rodrigo estuvo muy presente. Brian Lanzelotta es fanático del cuartetero y antes de interpretar junto a Ángela Leiva un clásico del cordobés, contó una experiencia paranormal que vivió antes de salir a escena.

Brian y Ángela salieron a la pista en la noche del jueves para cantar "Qué ironía", uno de los hits del "Potro", con el que recibieron numerosos halagos del jurado. Pero antes de cantar, habló sobre su fanatismo por el ícono cordobés, a quien tiene tatuado en su cuerpo. Se mostró orgulloso de poder interpretar el tema usando como vestuario una camisa suya que le prestó Alejandra Romero, última novia de Rodrigo, y también dijo haber sentido una señal del fallecido artista.

"No me cree nadie, se lo mostré a todos porque no lo puedo creer", comenzó diciendo Lanzelotta en el estudio. Luego se mostró un video que filmó en su camarín, en donde se ve cómo la tapa de un termo se mueve sola.

"Esto es muy fuerte. Yo tengo un miedo... es la tercera vez que corro la tapa y pasa lo mismo", dice en la publicación de su Instagram mientras se ve el increíble traslado del objeto.

.

Si bien es probable que todo se haya debido a un fenómeno físico de fricción, el cantante dijo con mucha fe: "Para mí, en mi corazón, es El Potro, entre lo de la camisa y lo que pasó... son todas buenas energías, ojalá sirvan".

Mirá el episodio paranormal que vivió Brian Lanzelotta