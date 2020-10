La pandemia de coronavirus obligó a todos los programas de la televisión argentina a seguir rigurosos protocolos de prevención. El " Cantando 2020" y "MasterChef Celebrity" son los dos programas que surgieron en medio de la pandemia como una alternativa laboral para muchos artistas que se quedaron sin espacios de trabajo desde que se implementó la cuarentena. A pesar de haber sido establecidos especialmente en estos tiempos de incertidumbre, muchos de los participantes se contagiaron de Covid-19.

Desde Vicky Xipolitakis y El Polaco en el certamen de cocina hasta Lola Latorre y Ángela Leiva en el ciclo de canto contrajeron la enfermedad. En diálogo con " Los Ángeles de la Mañana", Brian Lanzelotta contó cómo la atravesó tras dar positivo.

Brian Lanzelotta se contagió de coronavirus en el " Cantando 2020"

"Recién ayer pude levantarme de la cama. No la pasé nada bien. Hace una semana me levanté con fiebre, me dolían los huesos. Tuve un falso negativo pero después empecé a sentirme mal y enseguida supe que no era normal, porque nunca me había pasado. Cuando me bañé sentía que me dolía hasta la piel", manifestó el cantante de cumbia.

"No podía ni levantarme de la cama para ir al baño. Tenía cansancio, sueño y no tenía ánimo ni de hablar. Me dolía desde la uña hasta la punta del pelo. Mi mujer me cuidó como un ángel, me traía la comida. Ella tuvo un fuerte dolor de cabeza un día y nada más. Pero me asusté mucho, no por mí sino por mi mujer y mi hija. Si seguimos mejorando y sin fiebre, en unos días ya me van a dar el alta", manifestó sincero.

Tanto Brian como Ángela Leiva siguen aislados por coronavirus

Cuando recibió la noticia de su diagnóstico, el papá de Roma decidió comunicarlo en Twitter: "Hola gente, quería contarles que me acaban de entregar los resultados del hisopado que me realice esta mañana y el resultado es positivo de Covid-19. Me siento mal y me duele hasta la piel. Esto no es joda, cuidense y cuiden a los mayores y familiares de riesgo".

Lanzelotta junto a su pareja de canto, Ángela Leiva, fueron reemplazados en el "Cantando 2020" por Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari.