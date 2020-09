Brian Lanzelotta se hizo popular por su paso por "Gran Hermano 2015", donde se ganó el corazón de muchos por su gran humildad. Aunque se sabía que había tenido una infancia dura, nunca se conocieron muchos detalles, y ayer, invitado por Juana Viale a su programa, reveló cómo fue su niñez y su relación con su padre.

En la mesa del domingo, en la que también estuvieron invitados Soledad Silveyra, Flavio Mendoza y Felicitas Pizarro, Lanzelotta describió cómo fue su crianza y cómo pudo salir adelante de esa situación.

"Yo siempre tuve en claro lo que quería para mí vida, siempre, desde chiquitito", comenzó diciendo y detalló: "Todo lo que viví desde chico de un padre golpeador, drogadicto o chorro. Mi papá me llevaba a robar, a comprar drogas. Yo tenía cuatro o cinco años y veía lo que él hacía".

"Yo lo digo siempre, a mí me da orgullo haber salido de todo eso, porque yo tranquilamente podría haber terminado siendo chorro, drogadicto, cualquier cosa. Elegí el camino más largo, el más difícil", continuó.

Una foto de Brian en su adolescencia.

A pesar de su terrible pasado, el artista cree que lo vivido lo influyó de buena manera: "Todos esos golpes de la vida a mí me hicieron más fuerte, y por eso hoy enfrento la vida de otra manera. Llevando esto a la realidad, a la actualidad, en esta pandemia a mí me tocó salir a vender alimento para mascotas. Porque mi rubro está castigadísimo, y yo no soy un artista consolidado o salvado económicamente. Laburo fin de semana a fin de semana", agregó.

Aunque sea famoso y ahora le haya llegado una gran oportunidad en el "Cantando 2020", Brian comentó que no reniega de lo que debe hacer para llevar el pan a su hogar: "La vida me puso en este desafío y lo tomé como un trabajo más. Y desde chico vengo pasando por situaciones complicadas, esta la pasé de una manera diferente".

Emocionado, la pareja musical de Ángela Leiva finalizó su historia de vida con una reflexión sobre la empatía: "La vida te va poniendo a prueba, yo creo que voy superando exitosamente cada una de ellas. Yo estuve del otro lado, sé lo que es pelearla, entonces uno desde donde puede siempre trata de dar una mano".

Mirá el video de su increíble historia