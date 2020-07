Brian Lanzelotta debutó en el "Cantando" junto a Ángela Leiva y obtuvo un buen puntaje. Sin embargo, el cantante vivió un tenso momento cuando Karina "La Princesita" recordó que él la criticó en la casa de "Gran Hermano".

El artista no se quedó callado y contó: "Si vamos al caso yo me puedo defender, entonces. Porque vos me la hiciste pasar mal en la casa de tu ex novio”.

.

“Eso no recuerdo”, contestó la cantante. Y Brian arremetió: "Qué raro, vos que sos tan memoriosa. Yo estaba en el cumpleaños de la hermana del ex (Kun Agüero) y cuando me la presentan a Karina, no la conocía personalmente, me dice: ‘ah sos vos el que decías en la casa de Gran Hermano que Ángela Leiva era la reina'. Yo no dije eso y lo quise aclarar".

"¿Fue así realmente? Yo no creo. Me dijiste que soy medio soberbia. Yo recuerdo que hablamos toda la noche”, se defendió La Princesita.

En ese momento, el participante explicó: “Lo que yo dije es que Ángela me pone la piel de gallina. Y entre Ángela y Karina, yo elijo a Ángela”.

