Brenda Asnicar fue noticia durante abril y no justamente por su carrera. La actriz había publicado un video en su cuenta de Instagram que generó preocupación entre sus seguidores. Finalmente, borró la publicación a raíz de los comentarios en los que indicaban que había sustancias prohibidas arriba de una de las meses de su hogar.

Ha pasado tiempo pero Brenda decidió salir del silencio tras la controversia que generó. Durante un reportaje con Revista Gente, la ex “Patito Feo” no quiso brindarle mucha relevancia al asunto. “Yo vivo mi vida y los que juzguen, allá ellos. Yo trato de ser full honesta y sincera con lo que hago”, comentó. Las imágenes habían ocasionado mucha polémica, en especial por la falta de una declaración por parte de la protagonista.

Fiel a su estilo, la actriz buscó alejarse del escándalo que ocasionó el video publicado: “Cuando veo que todo se pone medio caliente no me engancho ni leo porque la verdad que a los haters ni cabida”. Muchos seguidores relacionaban el momento que atravesaba con su ruptura amorosa con Duki que tuvo lugar en las mismas fechas.

Brenda buscó mantener un perfil bajo. Sin embargo, los efectos de ser una figura pública pueden generar malestar. “No compro con esas cosas ni con los likes. O sea, a mí no me importan cuántos seguidores tiene alguien, me interesa cómo es su vida y cuáles son sus valores”, relató en la entrevista.

La cantante se trasladó a New York con el objetivo de crear su sello discográfico. La búsqueda estará enfocada en lanzar su segundo disco, el sucesor de “Vos sos Dios” que fue publicado en 2019. Durante la charla que mantuvo, reveló que su compañía se llamará “Bandida Records” en referencia a una de sus canciones más populares.