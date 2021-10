La ex "Patito Feo", Brenda Asnicar, estuvo este sábado en "Podemos Hablar" y abrió su corazón con respecto a su situación sentimental.

Brenda vivió en 2020, un explosivo romance con el cantante Duki, luego de divorciarse de su marido colombiano, Alejandro de Angulo. Incluso, la pareja probó la convivencia durante la cuarentena pero las cosas no funcionaron y lamentablemente se separaron.

En diálogo con Andy Kusnetzoff, a Asnicar le preguntaron cuál fue el motivo por el que decidió terminar el amor con el trapero. "No tengo ni idea. Creo que soportar la cuarentena fue muy complicado, igual fue después", fue su curiosa respuesta.

Cuando estuvo en el programa de Jey Mammón, Los Mammones, la actriz había expresado: "Con Duki pasamos toda la cuarentena encerrados. Fue un año muy difícil el 2020. Nos pusimos de novios antes. Es una dulzura, lo amo. Para mí es muy fachero. Pero te aclaro que no lo dejé porque las cosas no funcionan así, la gente no se deja como si fuera una bolsa de papas".

El nuevo novio de Brenda Asnicar

La actriz y cantante se recuperó de su separación encontrando el amor en los brazos del polista neoyorkino Adam Justin, quien además trabaja en una oficina en Manhattan. "Lo conocí en un bar y me encantó", expresó Brenda. "Pensé que nunca me iba a enamorar de nuevo y me enamoré", agregó.

Tiempo atrás, había dicho a la Revista Hola!: "Una semana después de instalarme acá, en un speak-easy, nos conocimos. Esa noche me invitó a ver jazz y me robó el corazón. Fuimos al mítico club Blue Note y lo pasé espectacular. No quería volver a enamorarme, pero fue inevitable. Estoy muy contenta".

Mirá el video de Brenda Asnicar hablando de su amor con Duki en "Podemos Hablar"