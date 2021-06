Brenda Asnicar mantuvo un inesperado romance de cuarentena con Duki, el trapero más exitoso del país, y aunque se separó hace unos meses, guarda un buen recuerdo de él. Así lo contó en una entrevista en donde habló del cantante y también de su relación con Carlos Tévez.

Durante una nota con Jey Mammón en "Los Mammones", le preguntaron cómo fue su noviazgo con el ídolo de Boca, pero se desentendió: “Ya ni me acuerdo cómo fue salir con Tevez. Pasó hace mil años, ya tengo como 17 arrugas más”.

Y luego recordó su amor con Duki, que comenzó durante la cuarentena en 2020 y trascendió a través de las redes sociales aunque solo se mostraron públicamente en una ocasión.

Al mencionar su vínculo con el artista, cambió de actitud: “Con Duki pasamos toda la cuarentena encerrados. Fue un año muy difícil el 2020. Nos pusimos de novios antes. Es una dulzura, lo amo".

Cuando mostraron una foto de ambos, en donde se podían ver claramente los tatuajes en el rostro de Duki, Jey bromeó: "Parece pintado con lapicera".

Asnicar lo defendió y respondió ante una chicana del animador que le preguntó si lo había dejado: "Para mí es muy fachero. Pero te aclaro que no lo dejé porque las cosas no funcionan así, la gente no se deja como si fuera una bolsa de papas”.

Mirá el video de Brenda Asnicar hablando de Duki