El domingo fue un día especial para Boy Olmi ya que fue el último participante eliminado de " MasterChef Celebrity". Pero este lunes tendrá la posibilidad de reincorporarse al programa en la edición especial de repechaje.

Invitado al programa "Flor de equipo", los conductores opinaron que fue una gala intensa de eliminación, que dio mucho que hablar debido a que en las redes sociales se mostraron en contra de Leticia Siciliani y, especialmente, de Fede Bal, ya que su estrategia lo perjudicó. "La gente está indignada", afirmaron en el magazine.

.

Cuando le cuestionaron a Olmi si creía que la decisión era injusta, señaló: "Creo que la palabra justicia es muy elevada para aplicarla acá". En otro tramo de la entrevista, reveló que padeció un nivel de estrés muy grande: "He llorado mucho en ficción, pero dudo que me ponga a llorar por quemar una milanesa". Sin embargo, el actor llegaba a su casa con demasiada presión. No obstante, participará en en el programa especial de la noche del lunes.