Boy Olmi fue uno de los participantes más queridos por el público de la primera edición de " MasterChef Celebrity", su personalidad tranquila y analítica sobre la cocina logró cautivar a la audiencia. Sin embargo, el actor admitió no haberse sentido del todo cómodo durante el tiempo que permaneció en la competencia.

"¿Qué significó para vos MasterChef? ¿Lo disfrutaste o fue complejo?", le preguntó Juan Etchegoyen en una entrevista para "Mitre Live". Ante la consulta, el actor hizo un balance sobre lo positivo y negativo de su participación.

Boy Olmi hizo un análisis de su participación en " MasterChef Celebrity".

"Todo junto. Lo disfruté mucho el programa porque hay un aspecto esencial de todo eso que tiene que ver con la cocina y con el juego. Me encanta cocinar, el vínculo con la gente y las personas con la que nos vinculamos ahí. Se armó un grupo muy divertido", aseguró convencido.

.

Sin embargo, también resaltó qué fue lo peor del certamen de cocina: "La parte difícil del trabajo fue la vinculación con lo emocional. Aparecen emociones difíciles de soportar, como la presión. Ahí me di cuenta de que yo no tenía el mismo aguante. MasterChef usa a la cocina, pero no es un programa solo de eso. También están las emociones de los participantes. Y el público, que disfruta viéndolo".

Boy vivió momentos de incomodidad en el reality gastronómico.

"Es una carrera frenética que genera mucha adrenalina, miedo, presión, mucho atolondre y a veces mucha incomodidad. No todo el mundo lo banca igual. Había momentos que decía ´no me gusta correr tanto’", concluyó sincero sobre los malestares que sentía en el reality de cocina.