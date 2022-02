Laurita Fernández sigue al mando de "Bienvenidos a bordo" como remplazo de Guido Kaczka durante la temporada de verano, mientras él está de vacaciones por tiempo indefinido. En el programa, todas las personas que consideren que tienen un parecido a algún famoso son invitadas a presentarse, y así lo hizo una joven llamada Flor, oriunda de Núñez, este martes.

.

Al principio fue difícil identificar la figura a la que la chica era similiar, con su cabello platinado. La conductora comenzó a enumerar algunos nombres. “¿Sos Camila Cabello pero rubia?”, preguntó. Ante la negativa, las panelistas arriesgaron por las cantantes Nicki Minaj o Lady Gaga, y tampoco acertaron a la respuesta correcta.

Flor, aseguró que se parecía a una reconocida cantante.

La expareja de Fede Bal, continuó teorizando sobre el parecido a una artista de mundo de la música y consultó si la persona en cuestión es rubia, a lo que la joven respondió: "Por momentos si". Automáticamente, la bailarina comprendió que se trataba de Lali Espósito, y empezó a cantar el tema del programa "Esperanza Mía", novela que la ex Teen Angels protagonizó con Mariano Martínez en El Trece, y "Disciplina", el exitoso hit de la expareja de Benjamín Amadeo.

“¡Es Lali Espósito!”, exclamó emocionada Fernández. “Según mi madre. Viste como son las madres. Ellas tienen un ojo con el que te miran siempre genial”, explicó entre risas Flor.

La joven con un increíble parecido a Lali Espósito según su madre.

Mientras la participante comenzó a posar como si fuera Espósito, la conductora quiso indagar más sobre esta semejanza: “¿Y te dicen muchas veces que te parecés?”, a lo que la muchacha respondió: "Me lo dicen, pero yo no me veo. No es lo mismo aceptarlo, decir ‘sí’”.

¡Mirá el parecido de la chica con Lali Espósito!