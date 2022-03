Al igual que muchos de los dobles que visitan " Bienvenidos a Bordo" causan revuelo entre el público por su gran parecido con algunos famosos, el grandioso trabajo de Laurita Fernández como conductora es reconocido diariamente.

Como le puede pasar a cualquiera, la ex presentadora de "El Club de las Divorciadas" sufrió un tremendo percance que quedó registrado ante las cámaras e hizo reír a todos en el estudio de El Trece.

En la tarde del lunes, Laurita presentó un nuevo juego express: una flamante mujer casada lanzaría su ramo de flores para ver quién se va a casar próximo. "Esto es rugby, yo me tiro al piso", advirtió la conductora.

Sin embargo, Fernández no llegó a conseguir el ramo e incluso, se tropezó con el borde de la alfombra del estudio con sus tacos aguja y se cayó al suelo: "¡Por eso, mirá cómo me va en la vida! Me tiré al piso, fue un papelón. Estoy frustrada".

¡Mirá la tremenda caída de Laurita Fernández en " Bienvenidos a Bordo"!