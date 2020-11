La estrella del pop brindó una entrevista a la revista Vogue en la que habló de su amor por las abejas, especie en peligro de extinción. Beyoncé reveló en una entrevista con la revista Vogue del Reino Unido que en su casa tiene 80.000 abejas distribuidas en dos colmenas. "Tengo dos colmenas. Las tengo en mi casa desde hace un tiempo. Son alrededor de 80.000 y hacemos cientos de tarros de miel al año", contó.

Recientemente, en la Argentina, el nombre de Beyoncé resonó por un rumor sobre un posible dúo junto con Tini Stoessel. La argentina, sin embargo, se encargó de negarlo. "No sé de dónde sacaron eso, sería increíble, pero no", aclaró.

.

Anteriormente, había señalado en la revista Elle lo mucho que le costó convertirse en mamá: "El hecho de sufrir varios abortos me mostró que tenía que ser una madre para mí misma antes de serlo para otra persona. Después, tuve a mi hija Blue, y la búsqueda de un propósito se volvió aún más profunda. Morí y renací en mi matrimonio. Ser la número uno ha dejado de ser mi prioridad. Al final, lo que más feliz me hace es ser madre. Asegurarme de que estoy ahí también para mis hijos menores. Encajar esas piezas es estresante, pero me parece que esa es la vida de una madre trabajadora".