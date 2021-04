Marcelo Tinelli recibió amenazas de muerte en las redes sociales para él y sus hijos. Por esta razón, el conductor decidió realizar la denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad.

Los mensajes que recibió tienen que ver con la complicada situación que atraviesa el club San Lorenzo, del cual es presidente, ya que quedó afuera de la fase de grupos de la Libertadores e inició su participación en la Copa Sudamericana con una derrota. El 0-1 de local, en un partido que era considerado accesible para la gente de Boedo, generó malestar en los hinchas.

Las amenazas que recibió Tinelli y varios integrantes de su familia generó mucho miedo y es por eso que, solicitó la intervención de la Justicia.

Este sábado, en diálogo con "El run run del espectáculo", Beto César, quien es hincha del "Ciclón", se refirió al difícil presente que atraviesa Marcelo y le envió su apoyo. "Me parecen una barbaridad las amenazas en contra de Marcelo y de su familia. Los mismos que amenazan son los mismos que lo llevaron a ganar las elecciones por más del 80 por ciento de los votos", expresó el actor en Crónica HD.

Luego, a tráves de un mensaje de audio que le envió al periodista Juan Etchegoyen, concluyó: "En las redes dije que había que bancarlo hasta que terminara su mandato y en tres años elegir a otro. El famoso hashtag 'andate Tinelli' no era la solución y menos las amenazas. Todo el mundo sabe, los que me conocen, que yo estoy en la vereda de al frente de Marcelo, pero ésto es un delito que no se puede permitir".

