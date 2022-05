En el marco de "Seres libres", el programa que emite Crónica HD los viernes a las 22, Beto Casella se confesó sobre sus adicciones: el cigarrillo y los analgésicos. El exitoso conductor de "Bendita" por El Nueve, reveló en charla con Gastón Pauls cuestiones de su vida que se cuestiona.

"Yo fui esclavo del tabaco mucho tiempo", explicó al mencionar que llegó a fumar dos atados por día. Además, sumó sobre el deseo de volver al cigarrillo: "Cuando veo una persona fumar algo me pasa, pero si querés tener una calidad linda de vida tenés que pelearla".

.

Beto Casella se refirió a otra cuestión que lo aqueja: "Tengo cefalea crónica, dolores de cabeza fuertes. Casi todos los días de mi vida tengo dolor de cabeza. Y por ahí se me instala todo el día y tengo que clavarme analgésicos fuertes, que yo sé que hacen mal, que tienen efectos secundarios, pero no puedo elegir. Por ahí hablás con el neurólogo y te dice: 'No, tratá de tomar un paracetamol'. Pero no me hace nada".

Mientras tanto, el conductor de "Bendita" disfruta de la pelea del rating con "LAM" que se sumó a su franja horario. A pesar de la paridad, suele quedar al frente en la competencia con buenos números.