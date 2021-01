La noticia del fallecimiento de Carlos López, popularmente conocido como Charly Pop, devastó a todo el mundo del espectáculo pero en especial a los integrantes de "Bendita". Su conductor, Beto Casella, recordó al ex panelista de su programa y manifestó emotivas palabras.

"No seguí relacionado con Charly después de que se fue de Bendita, aunque siempre pensé que en algún momento iba a volver. De hecho no sabía de su enfermedad y me hubiera encantado acompañarlo en este tiempo", indicó en diálogo con Clarín sobre la muerte de Charly, quien padecía cáncer.

Y continuó: "Sé que por lo menos lo hubiera hecho reír un poco. Lo recuerdo con una sonrisa y con una mueca de dolor también. Como cada vez que se va alguien que queremos, que quisimos y que nos hizo reír mucho. Si Almodóvar hubiera conocido a Charly lo hubiera tenido en más de una película, seguro. Era clavado un personaje de película para él. Lo tenía todo: noche, calle recorrida, amores apasionados y desesperados, otros no correspondidos".

"Charly tenía barrios de avería, porque había recorrido y vivido justamente por los amores que había tenido en su vida. Y al mismo tiempo era dueño de una sensatez fabulosa", declaró el presentador televisivo.

Charly falleció tras luchar contra un cáncer.

En ese sentido, lo definió como una persona "chiquitita de físico pero enorme de alma". "Mucha gente no sabe que él se dedicaba al servicio. Había estudiado trabajo vinculado a la gerontología y atendía a ancianos. Tenía muchos conocimientos médicos y de enfermería. Era una tarea a la que le ponía muchísimo amor. Ese era su principal laburo y su principal sustento", finalizó.