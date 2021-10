Cada vez falta menos para el estreno de "MasterChef Celebrity 3", según lo que indican las programas que comenzaron a emitirse en Telefe. Se espera que las grabaciones comiencen en las próximas semanas, por lo que la lista de integrantes está a punto de completarse. Dentro de los 12 nombres confirmados, está el de Juariu.

La periodista especializada en las redes sociales tuvo que despedirse de "Bendita" en Canal 9 a raíz de la oferta que le llegó desde la competencia gastronómica de la señal de las pelotas. El pasado jueves tuvo su último programa en el ciclo que conduce Beto Casella y tuvo emotivas palabras para sus compañeros de panel y los trabajadores del canal.

.

Sin embargo, la reacción del conductor no fue muy agradable con respecto a la salida de una de las figuras de su equipo. "Otra vez somos semillero de talentos. Nosotros somos un equipo chico y después vienen y se los llevan por el poder del dinero", expresó al aire el pasado jueves pero no terminó allí.

Durante una entrevista con Paparazzi, Casella no ocultó su malestar con la producción de " MasterChef Celebrity 3" por la manera en que se manejaron para contratar a su ahora ex panelista. "Se ve que en el ámbito de la comida la educación y la cortesía no existen. Me extraña porque en general se maneja así, no es que no voy a dormir por esto, pero en el código de la tele es así", comenzó el conductor radial.

"Si te van a sacar a alguien, te preguntan si te jode. En general decís que no, más si es mejor para ella, va a ganar más plata y va a progresar. Pero te consultan por educación”, agregó el líder del exitoso ciclo de Canal 9. La periodista forma parte de los 12 nombres para la competencia de famosos que saldría al aire desde noviembre.

De todos modos, Casella enfatizó que la relación con Juariu sigue de la misma manera, a pesar de su salida. “Ella preguntó si tenía forma de quedar en Bendita, le dijeron que no y está bien… Es el poder del dinero, y si ella va a ganar más es un avance para ella. Aparte se lo merece todo la tucumana, porque además tiene un futuro espectacular", concluyó.