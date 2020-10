A través de un emotivo posteo en sus redes sociales, Beto Casella reveló este miércoles que se convirtió en abuelo por primera vez y celebró la llegada de su nieto Gabriel. El pequeño nació hace tres meses con tan solo 6 meses de gestación, por lo que el conductor y su familia decidieron no contar la noticia.

"Nació con 6 meses. Pesó nada más que 500 gramos . Al ser tan prematuro tuvo que luchar con muchos inconvenientes por su falta de desarrollo. Pero con el incansable amor del equipo médico, de sus papás y de Dios, ya está cumpliendo tres meses y recién hace nada más que tres o cuatro días recibió el alta", contó en su Instagram.

El bebé es hijo de su hijo mayor Juan y su pareja Noe. Y luego de recibir infinidad de mensajes de felicitaciones, el conductor detalló por qué su llegada al mundo fue prematura. "Fue un parto complicado. Noe, dio a luz a los seis meses. Apareció una cosa que se llama síndrome de Hellp que parece que es muy complicado durante los embarazos", dijo al aire de "Bendita".

Además explicó cómo afecta el síndrome a una embarazada: "Ataca la placenta y al cuerpo de la mamá. Hay que provocar el parto, por lo menos así fue en el caso de Noe. A mí me lo comunicó Juampi, mi hijo mayor, cuando estaba terminando el programa de radio me dijo que había nacido Gabi por esto que se generó, de un día para el otro".

"Cuando me dijeron que Noe no estaba bien, se me vino el mundo abajo. Y a Juampi ni les digo... No sé si alguna vez vi a una persona más vulnerable y solita que a mi hijo esa vez, abajo de la lluvia, en la puerta de la clínica. ¿Qué le decís a tu hjo que hace dos días esperaba un embarazo divino, a los 9 meses? Una pesadilla", reflexionó conmovido.

También contó que decidieron "mantenerlo en la intimidad de la familia" hasta que el pequeño estuviera bien. "Gabrielito estuvo tres meses enganchado a un tubo de respirador, lo dejó hace poquitos días cuando le dieron el alta. Lo que ha peleado, lo testarudo que ha sido que las tuvo todas en contra... Ahora estamos felices", cerró.