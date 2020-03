El cruce radial entre Sol Pérez y Jazmín Stuart sacudió a la farándula argentina. El motivo del enfrentamiento comenzó cuando la rubia opinó sobre la actitud que tuvo la actriz tras cuestionar a Guillermo Andino por darle paso a Carmen Barbieri en un móvil televisivo para hablar de la salud de Fede Bal e interrumpió la charla que tenían con la madre de Wanda Taddei, la joven asesinada por su pareja, ex baterista de "Callejeros".

Tras la polémica, Beto Casella presentó un informe en "Bendita" y repudió a la artista. "Yo le sumaría a lo que dijo Sol Pérez sobre Jazmín Stuart y es que es irrespetuosa, machista y desubicada, todo eso junto porque si un tipo dice en la radio ‘sacame a esta chica que quiero seguir hablando con el muchacho’, lo destruyen", indicó el presentador televisivo.

"Mirá cómo una referente del feminismo puede ser peor que el peor de los machistas. Nada más serio que una mujer que perdió a su hija en un contexto de violencia de género y a la que le van a ofrecer un bloque entero. Según mi modesta opinión, no va a modificar nada que le pidan tres minutos para saber sobre la salud de Federico Bal. Si hasta la madre lo aceptó de buen gusto. ¿Sabés qué Stuart? Si no te gusta la tele, no pises un estudio de televisión, si tampoco sos imprescindible", sentenció Casella.

"Te invitaron porque podés opinar pero la verdad es que la tele puede vivir sin vos, si no te gusta el sistema, ¿para qué vas a la TV? No vayas y te evitas el problema", sostuvo el conductor. Y concluyó: "Si no hay más mujeres adhiriendo al sistema feminista, al que bancamos en este programa porque es lo más noble que hay, es por personajes panfletarios como esta chica".