Si bien hace un tiempo era algo extraño ver a Pampita y a Benjamín Vicuña coincidir en un lugar público, los papás de Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán se reencontraron y protagonizaron un cordial momento ante las cámaras de los medios. Un día antes ya se habían visto, en una fiesta de fin de año organizada por la marca Carolina Herrera en el Teatro Colón, junto a Celeste Cid y Zaira Nara. El martes por la tarde, la ex pareja posó ante los periodistas en un evento de una marca de ropa de hombre de la cual el chileno es embajador.

Allí, en la zona de Palermo, se los pudo ver charlando amigablemente con otras personas y hasta posaron para algunas fotografías con grandes sonrisas en sus rostros. Desde que el actor se separó definitivamente de la China Suárez, y atravesaron el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, el vínculo con Pampita y Roberto García Moritán se fortaleció. Incluso, el marido de Ardohain lo sumó a los partidos de fútbol que organiza con sus amigos.

En "Los Ángeles de la Mañana", Yanina Latorre contó que estuvo con ellos en el evento: "Él llegó más tarde y lo primero que hizo fue preguntar por Pampita. ¿Ella ya llegó? Qué nervios. ¿Ya habrá llegado Carolina? Ahora van a estar todos atrás de nosotros, ¡qué nervios!".

Vicuña contó además, en diálogo con "Intrusos": "Nosotros nos juntamos todas las semanas en el ámbito privado y vernos en lo público es algo que puede pasar. Ojalá me pase siempre como me pasó toda la vida con mis otras ex. Está bueno tener relaciones sanas, yo no tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento. Fueron dos años muy duros los que pasamos, mis salas de teatro estuvieron cerradas, con aforo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vivió, cada uno padeció lo suyo, y ahora estamos felices saliendo a las calles, a ver gente, a ver teatros llenos, así que todo es alegría".

Benjamín Vicuña y Pampita, juntos en un evento.

Por su lado, Pampita aseguró: "Se va a volver a dar, en los eventos somos siempre los mismos. Ayer tuvimos otra situación de compartir lugar y no hay problema, nos llevamos muy bien, están los chicos de por medio y es la idea, que ellos tengan una familia llena de amor y todo a disposición. Nos saludamos con mucho respeto y la verdad es que nos llevamos muy bien en la crianza". Habemus paz.