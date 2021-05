Los rumores de crisis entre la China Suárez y Benjamín Vicuña aumentan cada vez más. Cuando el chileno regresó al país, la actriz viajó a Miami y se levantaron sospechas de un distanciamiento.

No obstante, el actor apaciguó los rumores cuando le comentó una publicación de Instagram a la artista en la que se muestra con su hija Magnolia y escribió: "Las amo".

Pero ahora Paula Varela encendió las alarmas en "Intrusos" con una impactante información. Mientras Rodrigo Lussich contaba que Benjamín se mostró entrenando en los bosques de Palermo, la periodista lanzó: "Me confirman la separación. Te juro que lo pregunté pensando que me iban a decir que no, y me dicen ‘sí, están separados’. Ahora estoy repreguntando".

"Pregunté ‘¿está separada la China?’. Y me dicen ‘sí, es una crisis muy fuerte, en este momento están distanciados, han vuelto de tantas que quizás vuelvan’", concluyó la panelista.