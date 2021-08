Tras casi ocho años de relación y dos hijos, Benjamín Vicuña y la China Suárez decidieron separarse y emprender su propio camino por separado. A pesar de que no revelaron la razón detrás de su ruptura, muchos aseguraron que se trataba de un caso de infidelidad nuevamente.

Sin embargo, esas sospechas se confirmaron cuando Estefanía Berardi, panelista de "Mañanísima", contó que el actor chileno engañó a la intérprete con una moza de Córdoba durante un viaje de trabajo.

"El habría estado con una moza del lugar donde él fue a cenar en Córdoba. Venían mal, estaban mal... La China se enteró de esta situación, por eso hubo una separación por este tema. Por eso esta crisis viene de antes", detalló la comunicadora en Ciudad Magazine.

Ante las versiones difundidas, Vicuña desmintió los rumores en "Los Ángeles de la Mañana": "Es absolutamente falso, no puedo salir a aclarar cada rumor. Yo realmente intento mantenerme al margen pero es insoportable”.

¡Mirá lo que dijo Benjamín Vicuña sobre los rumores de infidelidad!

En ese sentido, el ex marido de Pampita se sintió injuriado por las especulaciones por lo que le envió una supuesta carta documento a Berardi.

“Recibí un mensaje de WhatsApp en mi teléfono personal del señor Benjamín Vicuña. Me dijo ‘Soy Benjamín Vicuña y te envío este texto’. Era un Word medio trucho que decía el nombre y la carta documento. Mi abogado, Martín Leguizamón, me dijo que es un mamarracho, no es una carta documento, es más una amenaza”, relató Estefanía en diálogo con Carmen Barbieri.

Finalmente, la comunicadora expresó que "tiene palabra" por lo que no va a hablar del tema nuevamente en los medios por pedido de Vicuña.

¡Mirá la carta documento que le envió Benjamín Vicuña a Estefanía Berardi!