Al igual que todos los argentinos, Benjamín Vicuña cumple esta nueva etapa de la cuarentena obligatoria en familia y, aunque a veces le cuesta dar notas, cuando lo hacen desde Chile, su país natal, accede.

"Mis hijos están bien, felices, y me repiten mucho que están felices de estar con sus papás. La gran queja de estos tiempos es que no nos encontramos como quisiéramos", afirmó el actor en una entrevista por Instagram Live con la periodista chilena María Luisa Godoy.

También reflexionó sobre las dificultades de criar a sus chicos en la situación excepcional de que tengan que cursar sus estudios desde la casa: "Hay que estar, acompañar, hay que hacer las tareas y estar de buen humor".

Vicuña con Magnolia, su hija mejor.

Entre risas cómplices, la periodista le habló acerca de su convivencia con la China Suárez, Magnolia y sus hijos varones. En ese instante, Benjamín enumeró a cada uno de los nenes que lo acompañan durante la cuarentena: "Blanca, Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia, Rufina, que es la hija de la China. Es así, somos una banda". La charla continuó con absoluta normalidad. Y más allá de los posteos en las redes sociales para recordar a Blanca, quien falleció el 8 de septiembre de 2012, Vicuña demostró con naturalidad que su niña está presente en sus pensamientos y sentimientos todo el tiempo.

En cuanto a la dulce espera junto a la ex "Casi Ángeles" manifestó: "Voy a ser papá, así que estamos felices, viviéndolo en este momento extraño". Pero quedándome con lo positivo, viendo minuto a minuto cómo crece esa pancita. Acompañando este embarazo, viendo el crecimiento de mis hijos. Justo Magnolia, con 2 añitos, está aprendiendo a hablar, hace un montón de cosas".

La foto con la que la China confirmó su embarazo.

Vicuña y Pampita fueron padres de cuatro niños y todos tienen nombres que empiezan con B: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. La peculiar tradición siempre fue motivo de curiosidad, y el actor explicó cómo surgió la idea de bautizar así a sus niños y en esa entrevista por Instagram Live con Godoy, contó: "Fue una cosa rara. El 15 de mayo fue el cumpleaños de Blanca, y ella nació un 15 como Isabel, mi mamá. Me acuerdo que mi mamá estaba de viaje y me dijo que se iba a tomar un avión el 15, en su cumpleaños, porque sabía que la beba la iba a esperar".

Y continuó el relato muy apasionado. "Justo por esas cosas de la vida, mi mamá llegó el 15, que era el día de su cumpleaños y cuando nació mi hija. Y como amo muchísimo a mi mamá, le dije que le quería poner su nombre a mi hija, que se llame Isabel Margarita, pero ella me dijo que le ponga como su mamá, Blanca. Una señora también muy linda, superespecial, muy mística y religiosa. Entonces, le pusimos Blanca a mi Blanquita, por mi abuela", continuó.

Los hijos que comparte con Pampita.

El también padre de Magnolia, fruto de su relación con la China, reveló: "Luego se dio como una coincidencia que el que vino después se llamó Bautista, porque estábamos buscando nombre. Nació en Argentina y ese nombre a mí no me gustaba, no entendía si era un deportista. Y ahí quedamos prisioneros de las B, pensamos cómo llamar al tercero, Beltrán. Ahí empezó una pseudotradición que siguió luego con el nacimiento de Benicio. Pero no hay nada más que eso".