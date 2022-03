Tras el final de " ATAV", miles de fanáticos se esperanzaron cuando se enteraron que durante 2022 volvía la segunda temporada de la ficción. Sin embargo, trascendió que la China Suárez y Benjamín Vicuña, como otros artistas, no integrarían la última temporada y la fecha de lanzamiento se posterga cada vez más.

Harto de los rumores, el chileno salió a hablar de su personaje en la novela de Pol-ka y se refirió a la relación que mantiene con la madre de sus hijos. "Se dijo que si había una segunda temporada de ATAV vos no ibas a formar parte porque no querías trabajar con tu ex", dijo la periodista de Infobae. Por lo que Vicuña exclamó: "¡Eso es mentira!".

"No tengo idea y eso que conozco a Adrián Suar y somos amigos. Nunca estuve en una segunda temporada porque el personaje murió y es un ciclo que ya cerré. Tengo este año ya comprometido gracias a Dios con mucho trabajo y compromisos y nunca estuve en ese tema", sostuvo.

En relación a su ex pareja, declaró: "De esas cosas maliciosas (que se dicen) no me quiero hacer cargo. Hay muchos fans de la serie y no quiero que piensen que por cosa mía no van a tener la serie que ellos quieren en su casa. Nada que ver".

Por otro lado, el novio de Eli Sulichin habló del supuesto conflicto que involucra a su mamá, Isabel Luco Morandé, quien trascendió que estaba en desacuerdo con la inversión que hizo en la casa que vive Suárez.

"Mi madre es una mujer maravillosa, la quiero, la respeto, pero ella también respeta el camino de cada uno de sus hijos y nunca... Me dio la vida, que es lo más importante, me dio cariño, afecto, pero ella también tiene su vida, su independencia. Nunca, para bien o para mal, nunca me dio un peso y tampoco ningún tipo de decisión u obligación porque no corresponde. Sencillamente, no corresponde", manifestó el ex de Pampita.

Acto seguido, la entrevistadora le dijo que su madre se "volvió muy famosa en el último tiempo". "Famosa en un relato que la quieren dejar en un lugar de mierda, y mi vieja no tiene nada que ver con esto ni con el medio, ni con el mundo. Quizás el error fue mío de hablar de ella con mucho cariño. Hay que ser como un hijo de un huevo...", lanzó firme.

"Le molesta básicamente por dos cosas que son las mismas que me molestan a mí. Primero, mentir: injurias, especular con cosas que no son ciertas. Que es algo que a cualquier persona normal le llama la atención. Y luego, cuando se habla también de dinero que no existe, es joder en este caso al 51% de la población que es pobre", indicó.

Y concluyó convencido: "Entonces, hablar de guita es de mal gusto sobre todo cuando son cifras o números que no son reales. Hablar de propiedades, hablar de lujo, hablar... A mí me parece de cuarta. Y además, hablar de ciertas acciones que ella emprende cuando ella vive muy lejos. Básicamente, nuestro vínculo es amoroso, 100% amoroso".