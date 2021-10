La China Suárez viajó a Madrid para filmar una película junto a Álvaro Morte, el actor de "La Casa de Papel". Desde un principio se sabía que Benjamín Vicuña viajaría para visitar a sus hijos ya que asistiría a una entrega de premios, pero se desconocía la fecha. Finalmente, el actor chileno ya se encuentra instalado en el viejo continente y habló sobre el reencuentro con la madre de sus hijos.

Luego de varios rumores sobre diferentes romances que estaba viviendo ella en España y a él se lo relacionó con Luciana Salazar, la ex pareja se volvió a ver. El periodista Javier Ponzone habló con el exmarido de Pampita, quien le dijo: "Estamos todos bien. La China está rodando una peli y yo vengo a ver a mis hijos, así que, ¿qué te puedo decir?”, respondió con una sonrisa.

Tratando de esquivar cualquier otra pregunta sobre la madre de Magnolia y Amancio, habló sobre su estadía en Madrid: "España es un lugar que amo. Yo he tenido la suerte de trabajar ya varios años así que tengo mis amigos, tengo gente. No es lo mismo que Argentina, no es lo mismo que Chile, pero es un lindo lugar".

Previo al viaje, Vicuña también habló con "Los Ángeles de la Mañana" y le preguntaron si su separación era definitiva o podía haber una chance de reconciliación. El actor respondió de forma graciosa: "Mi foro íntimo tendría que ir a buscarlo al fondo. No sé si ya me queda foro íntimo. ¡Es fondo íntimo!"

Benjamín Vicuña actuando en España.

También hizo referencia a las diferentes relaciones con la que se estaba vinculando a la actriz y opinó sobre el tema: "La China es la madre de mis hijos, es preciosa y muy buena persona. Yo soy feliz si ella es feliz y me parece muy bien”, expresó luego de que se la relacionará con el modelo Javier de Miguel.

¡Mirá el video de Benjamín Vicuña hablando sobre el reencuentro que tuvo con la China Suárez!