Si bien es un tema muy doloroso para todos, el paso de los años le permitió a Benjamín Vicuña poder hablar sobre el fallecimiento de su hija junto a Pampita, Blanca, y reflexionar sobre el duelo que sigue haciendo día a día.

En una entrevista íntima con El Planeta Urbano, el actor chileno reveló cómo actúa en la actualidad con sus otros cinco hijos, tres con Ardohain y dos con la China Suárez, y si se mantiene "paranoico" con la salud.

La pequeña Blanca falleció en 2012 tras contraer una enfermedad provocada por una bacteria en un viaje a Cancún que le causó una neumonía hemorrágica y un derrame cerebral.

Blanca, hija de Pampita y Benjamín Vicuña, falleció en 2012.

"No, porque, justamente por lo que le pasó a Blanca, si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero", explicó.

Y luego se refirió a la travesía a la que se enfrentó para mejorar: "Entonces aprendí a soltar, a confiar en la vida. Me amigué con Dios, porque me había peleado mucho. Me amigué, lo entendí y hasta lo perdoné".

Finalmente, el periodista quiso saber cómo había logrado perdonarle "una cosa así" a Dios, por lo que Vicuña cerró positivo: "Se puede, se puede. Tengo muchas cosas por las que seguir celebrando esta vida".