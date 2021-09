La separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez hizo que cada uno continúe su camino. La actriz se encuentra en España filmando una ficción mientras que el chileno se quedó en el país. Sin embargo, parece que ninguno de los dos pierde el tiempo en su vida amorosa.

Así lo reveló Rodrigo Lussich en "El Show de los Escandalones". Por un lado manifestó que la ex "Casi Ángeles" ya habría encontrado el amor y lo lleva muy bien en territorio extranjero, mientras que el ex de Pampita "no perdió sus mañas" y volvió al ruedo.

"El novio misterioso de la China vive en Miami, el hombre en cuestión está en Miami y por eso se deben los viajes de la actriz", indicó el presentador y advirtió que allí comenzaron los roces con el chileno.

Benjamín Vicuña, muy mimoso en un restaurante con Luciana Salazar

"En la noche del pasado viernes en la apertura de un reconocido restaurante estaban Adrián Suar, Gustavo Bermúdez, Gastón Portal, Florencia de la V, Mariana Genesio Peña, Cande Tinelli, Coty, Charlotte Caniggia, Luciano Cáceres, entre otros", indicó el periodista para mencionar los testigos del hecho que tiene como protagonista a Vicuña.

"En ese restaurante también estaba pegoteado, abroquelado, Benjamín Vicuña. La que estaba con él y luego desaparecieron fue Luciana Salazar", lanzó Lussich.