Mucho se ha hablado de la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez en los últimos meses. Con motivo de los escándalos en los que la actriz se vio involucrada, como su amorío con Mauro Icardi o la infidelidad con Nico Furtado, el chileno quedó en el medio del ojo de la tormenta.

En la emisión del lunes de "Los Ángeles de la Mañana", Cinthia Fernández y Pía Shaw se encontraban discutiendo al respecto y, al no ponerse de acuerdo, la modelo compartió su opinión de una forma muy contundente: “Él no es un santo. Está tomando de su propia medicina, si fue mujeriego de toda la vida”. “No sé, no lo conozco tanto”, respondió la periodista para defenderlo.

En ese sentido, Fernández reveló un dato que impactó a todos en el estudio: "Se encontró con alguien que se lo hace a él. ¿O te vuelvo a revivir el motorhome? Él no es un santo. Se la ha tirado a amigas de la China”.

Ante esta explosiva información, Ángel de Brito, quiso saber más detalles. “Fue en un evento y con todo el descaro. A una muy amiga. Del grupito”, aseguró la modelo. El conductor luego se tapó la boca para preguntar el nombre de la figura en cuestión y la bailarina afirmó su sospecha.

“La de ‘a la gilada ni cabida’. De ese grupo quiero decir”, exclamó el conductor, en referencia al recordado posteo de Mery del Cerro en 2016, donde figuraban Paula Chaves, Gimena Accardi y Suárez, cuando eran amigas.

