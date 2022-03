Si bien Benjamín Vicuña y la China Suárez intentaron arreglar sus diferencias para darle una familia feliz a sus hijos, Magnolia y Amancio, los actores tomaron rumbos separados en cuanto a su relación amorosa y conocieron nuevas personas con las que disfrutar su vida.

Mientras que el artista chileno comenzó un romance con Eli Sulichin, una amiga cercana de Pampita, su ex esposa, la ex protagonista de "Casi Ángeles" blanqueó su noviazgo con Armando Mena Navareño, un mecánico y empresario español.

En ese sentido, Vicuña habló en "Socios del Espectáculo" sobre el nuevo compañero en la vida de su ex: “Se le ha sacado demasiados capítulos a algo que ya terminó hace un montón. No hay juicio, no hay nada. Me separé".

Y cerró al dedicarle un tierno mensaje ante las cámaras: "Le deseo lo mejor a la mamá de mis hijos, que sea feliz. Está enamorada, yo estoy con mi vida también, trabajando, con mis hijos, así que la verdad es que es un tema”.

¡Mirá lo que dijo Benjamín Vicuña sobre el nuevo novio de la China Suárez!