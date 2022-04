Después del verano, para Benjamín Vicuña el comienzo del año estuvo marcado por el inicio de varios proyectos importantes a nivel laboral. Por un lado está la película que rodó junto a Laurita Fernández en Mendoza, "Papá al rescate", y además, el comienzo de "El primero de nosotros" en Telefe, que según los números de rating, ya está demostrando que será una de las grandes producciones del 2021.

.

En cuánto a su presente sentimental, al actor se lo ve muy enamorado de su novia Eli Sulichin, desde que confirmaron su romance en Uruguay y en el viaje que ambos hicieron a Chile para que la joven conozca a la familia de Vicuña. "Estoy contento la verdad, trato de no hablar mucho de ella porque la cuido. Es alguien que no es del medio asi que es importante mantener su mundo. Pero la verdad es que estoy contento, para mí es clave", aseguró el actor a "Intrusos".

Benjamín Vicuña junto a Eli Sulichin en Chile.

De todos modos, aún quedan muchas dudas de lo que fue su separación de la China Suárez el año pasado, con quién Benjamín tuvo dos hijos, Magnolia y Amancio. Una de las supuestas interrogantes que causaron revuelo, es la casa que el actor compró para la ex "Casi Ángeles" a tres días de que ella le pida la ruptura. Según informó Yanina Latorre, la actriz le habría pedido un monto a su ex pareja para decorar la casa que compraron, aunque todavía no cumplió con la parte de la devolución.

La China Suárez mantendría una deuda millonaria en dólares con Benjamín Vicuña.

En ese sentido, el movilero del programa de chimentos, le preguntó a Benjamín qué piensa de los rumores que circulan sobre una supuesta deuda millonaria que tendría Suárez con él.

"Pena, por que la verdad que no es así. Son cosas que se resuelven en el ámbito de lo privado, hay mucho comentario malintencionado. Lo importante es que estamos todos bien, y la verdad me gustaría que todos entendiéramos que no hay ningún quilombo, es algo que ya se resolvió a puertas cerradas", expresó el chileno, con intención de dejar el asunto atrás.

Benjamín Vicuña aseguró que los conflictos ecónomos con la China Suárez ya se resolvieron a puertas cerradas.

Mirá lo que dijo Benjamín Vicuña sobre su presente con la China Suárez