Benito Fernández causó sorpresa en las redes sociales con una declaración en las últimas horas. El diseñador textil siempre mostró un perfil bajo a la hora de referirse a su vida amorosa pero esta vez se permitió una licencia.

Durante una charla con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el empresario recordó una historia romántica que vivió junto a una estrella de Hollywood. Eso sí, no quiso brindar nombres para no comprometer a la persona involucrada.

.

“Tuve una historia con alguien muy famoso que fue lo más lindo pero no nos enganchamos”, confeso Benito durante la charla virtual. Sin revelar pistas que demuestren la identidad del actor, mencionó: “Fue ver que cuando uno trabaja y hace las bien puede conectar desde otro lugar con gente de manera impensada”.

Más allá de la admiración, el modisto reveló el aspecto que más le interesó: “Cuando uno es un laburador puede conectar desde otro lugar, eso fue lo que más me gustó, conocer a una persona interesante”. Cabe recordar que está soltero desde comienzos de 2020 cuando terminó su relación de tres años con Zeus.

“Fue un famoso internacional, cerca de Hollywood. No puedo decir el nombre porque no quiero involucrar a esta persona. Ya cuando hablás de sexo involucrás a tu gente y me parece que no está bueno”, se sinceró sobre el final de su historia romántica.