Sorpresivamente, con cinco décadas de prestigiosa carrera en el mundo del diseño de moda, Gino Bogani pateó el tablero e inició una guerra mediática con algunos de sus colegas.

El creador ítalo-argentino, que vistió a todas las celebridades de nuestro país y a muchas estrellas internacionales -actualmente se encarga del vestuario de Juana Viale en El Trece-, disparó: "Me molesto cuando me preguntan por un sucesor. ¿Y qué quieren que diga? Me alegra haber sido estímulo e inspiración. Pero hacer sólo vestidos bordados es una cosa. Hacer tendencia es otra. Y de ahí a crear moda hay un largo camino. A mis desfiles vinieron todos y, sin excepción, han sacado ideas. Y se los digo en la cara", aseguró.

En diálogo con La Nación, dio nombres y todo: "Podría empezar con Pablo Ramírez. Creo que, a pesar de no usar materiales maravillosos, es muy prolijo. Pero sin intención de ofender, creo que no se puede hacer toda la vida lo mismo". Cuando le consultaron por Benito Fernández, fue más duro: "Pero honestamente... ¿Benito? Igual rescato algo: como hace tiempo insiste en juntar todas esas cosas de colores, mezclas y qué sé yo, podría decir que hasta encontró un estilo. Pero no es un diseñador. Como tampoco lo son otros. Que me perdonen, pero pienso así".

La peor parte le tocó a Gabriel Lage: "Hace un tiempo fui al Hotel Alvear. La verdad, quedé bastante perplejo. Nada lindo ni bien hecho. Todos más o menos lo mismo. Y veo un vestido con un solo hombro que llevaba el cierre mal colocado. Javier Saiach creo que no estaba en esa ocasión. Pero lo mismo. Hace todo con esos bordados de las servilletas".

En diálogo con "Gossip", por el canal KZO, Benito recogió el guante: "Más allá de la mala leche de todo lo que dijo, salir a defenestrar el trabajo de otros me parece de una persona asquerosa. Es de alguien con una energía espantosa". Indignado, acotó que "hace veinte años que no puede hacer un desfile" para desmentir los dichos de Bogani sobre que "todos" ven sus desfiles y lo copian.

"Está totalmente out del mercado y del diseño. A veces incluso a Juanita, pobre, le hace cosas horrorosas. No es un referente para mí", agregó y sentenció: "Es una manera de tener prensa a través nuestro".