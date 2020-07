En una noche donde hubo buenas historias y mucha emoción durante el transcurso de "PH", uno de los momentos más conmovedores fue el de Benito Fernández en "el ritual de las velas", cuando el diseñador se animó a abrir su corazón.

"Es difícil, mi padre se suicidó y él me dijo que lo iba a hacer", reveló. Y detalló qué ocurrió hace 27 años: "Nunca lo conté. Mi madre me llamó un día, un sábado a la noche, que la sacara de su casa, fui, y mi padre me dijo: Si te la llevás, yo me mato y al día y medio siguiente sucedió. Mi madre, por otra parte, falleció el año pasado, yo estaba muy deprimido, pero el programa que hice en televisión me ayudó mucho a salir de ese estado de tanta tristeza".

Sin lugar a dudas, fue la gran noche de Benito, debido a que habló más sobre su vida e infancia, inclusive aclaró que su historia era "un poco fuerte" para la televisión y habló sobre cuáles fueron los episodios que lo marcaron para siempre, llegando así al corazón de quienes han pasado por algo similar.

En primer lugar, el diseñador confesó que sufre de dislexia, cosa que condicionó todo lo que fue su desarrollo como niño, adolescente y adulto. También señaló que eso hizo que creciera en un ambiente familiar sumamente sobreprotector, lo cual considera que lleva "a un lugar que no está bueno".

Sin embargo, admitió que lo ayudó a madurar y crecer como persona. Pero esto no fue todo, ya que contó que la política también fue algo que marcó su crecimiento: "La familia de mi madre era radical, la familia de mi padre, peronista, y la grieta los dividió. No se hablaron nunca más entre ellos".

Benito Fernández en "PH".

Además, dio a entender que le sigue afectando lo que sucede en la actualidad en un país que se encuentra tan polarizado. "Me afecta porque yo vengo de una generación donde se ocultaba todo. Y me pasa que ahora, cuando protesto o hago un tuit, me ponen en el lugar de la grieta, y eso me duele mucho", reconoció.