Benito Cerati, el líder de la banda Zero Kill, destacó que de chico "me sentía realmente un niño especial" y, aunque Gustavo, su papá, no le enseñó música, lo definió como un padre siempre presente.

"Yo quería ser como él, quería ser él", afirmó el artista. También contó cómo creció siendo el hijo de una leyenda del rock nacional. "Por mucho tiempo fui bastante naif. Hacía mi música y no me enteraba de lo que se comentaba. No solía tener contacto con el exterior. Era mi vida y mis amigos. Mi papá era mi papá. Hacía muy buena música, pero yo separaba las cosas", manifestó.

Consultado por Jey Mammon sobre la posibilidad de hacer una serie que narre la vida de Gustavo, Benito fue tajante. "No me gustan las biopic, y siento que a mi viejo tampoco le gustaría que la hicieran. Es como demasiado especial para que lo haga otra persona", respondió.

Además, remarcó que tampoco podría interpretar a su padre. Para concluir, el músico admitió que le da mucha importancia lo que dicen los haters en las redes sociales. "No tenés el autoestima al 100% todo el tiempo, por eso me quedo con las personas que me hacen bien".