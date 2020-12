Belu Lucius es una de las influencers más conocidas del país. En sus redes sociales se muestra graciosa al compartir videos sobre sus familia. De esta forma pudo conectar con otras figuras del ámbito, siendo Santiago Vázquez una de ellas.

Después de años de amistad y una obra de teatro, "El Canasto", de por medio, los instagrammers se hicieron amigos y decidieron hacer un viaje a Punta Cana, el cual terminó trágicamente con la muerte del joven hermano de Nico Vázquez. Allí se encontraban todo el grupo, tanto la influencer como Javier Ortegadesio, su pareja, y Emily Lucius, su hermana.

Santiago Vázquez junto a Belu Lucius en Punta Cana.

El sábado pasado, Lucius visitó el programa de Andy Kusnetzoff, "PH: Podemos Hablar" para hablar sobre su participación en "MasterChef Celebrity" y el giro de 90 grados que dio su vida. Después de mostrarle un video del programa de cocina, el conductor se refirió a la inesperada muerte de Vázquez. La influencer no pudo aguantar el llanto y narró la terrible situación entre lágrimas.

Semanas después, la participante del reality culinario visitó Radio Rivadavia y participó del ciclo radial "Pasa Montagna", donde reveló que el momento no pudo haber sido más incómodo.

Belu Lucius durante su participación en "PH"

"Tuvieron que parar la grabación porque yo era una catarata de lágrimas. Fue un poco brusco que pasáramos de un video de MasterChef a que me hagan una pregunta que nada tenía que ver. Nunca quise estar en ese lugar de tener que dar explicaciones de algo que a mí no me corresponde. No me gusta y no me gustó verme así", manifestó.

"Si esto pasara en diez años, quizás actuaría diferente. Yo no sé si son las reglas del juego, porque para mí la tele es un trabajo y yo no cambio mi personalidad en la vida real, pero tuve una charla con Andy detrás de cámara porque fui partícipe de un momento muy triste de mi vida del que nunca hablé", cerró al contar que tuvo un intercambio sincero con el conductor.