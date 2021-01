En la gala del lunes, Belu Lucius quedó eliminada de " MasterChef Celebrity", un día después de consagrarse como finalista. Esta semana quedará eliminado un participante por día hasta llegar a la gran final del lunes 18 de enero.

Los participantes tuvieron que hacer "macarons" la especialidad de Damián Betular. Se trata de una especie de "alfajorcitos" franceses hechos con merengue y harina de almendras, conocidos por su delicadeza y su dificultad para realizar.

El Polaco y Vicky Xipolitakis recibieron buenas críticas de los jurados, mientras que Claudia Villafañe y Sofía Pachano se salvaron con lo justo. Analía Franchín y Belu quedaron al frente y Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui decidieron eliminar a la influencer.

La decisión creó un clima de emoción en el estudio y hasta Martitegui se quebró al hablar con Belu. "Cuando empezamos no sabía quién eras. Vi pasar a una mujer espectacular con un vestido negro y me dijeron: 'Es una instagramer re famosa'. Cocinás muy bien, le das un sabor a la comida que muy poca gente puede. Hoy me podría haber ido yo de acá. Fue un plato, nada más. Realmente sos muy graciosa, hay que tener ganas de hacer bromas en todo momento. Fue muy lindo conocerte y te deseo lo mejor", dijo el jurado más estricto.

Por su parte Donato le dijo: "Yo cuando te vi pensé: 'Wow, qué luz tiene esta muchacha'. Nos acostumbraste a ricos platos desde el principio. Realmente te vamos a extrañar, muchas gracias por todo esto".

Luego fue el turno de Betular, quien tampoco pudo controlar las lágrimas: "Se te veía muy buena compañera, muy generosa, priorizaste eso a ser más jugadora. Espero que te vayas con muchas recetas y por muchas caras de Belu más".

Claudia Villafañe, Vicky Xipolitakis, El Polaco, Sofía Pachano y Analía Franchín son los participantes que siguen en carrera. Este martes quedará uno eliminado, ¿quién será?