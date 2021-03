Luego de su paso por las hornallas de "MasterChef Celebrity", Belu Lucius fue una de las grandes revelaciones en la televisión argentina.

La influencer ganó reconocimiento gracias a las redes sociales y luego trabajó en teatro como actriz, pero nunca se la había visto en la pantalla chica con un delantal y sorprendió a todos. Si bien no llegó a la final del certamen, durante toda la competencia sus preparaciones eran de las más elogiadas por los jurados, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

.

Una vez terminado el reality comenzó a incursionar como panelista en "Cortá por Lozano" y sigue muy de cerca el desarrollo de "MasterChef Celebrity 2" y sus nuevas figuras. Al respecto se mostró muy crítica.

"Se nota que hay participantes que no les gusta cocinar", opinó muy dura en comunicación con "La Once/Diez". Y analizó: "Noto que los participantes que están ahora no la están pasando bien, no están disfrutando".

El día que Belu Lucius se despidió de "MasterChef Celebrity".

Al mismo tiempo consideró que "es lógico, no es fácil cocinar con ese estrés". "Estás microfoneado desde que entras hasta que te vas, mil cámaras enfocándote en todo momento y todo un país juzgándote por lo que cocinás aparte que lo que tienen que probar los tres paladares más exquisitos de Argentina", aseguró.

Y comparó su paso por el programa conducido por Santiago del Moro con la nueva temporada: "Yo sabía que era una propuesta circunstancial. Yo sabía que iba a durar poco y por eso lo disfruté muchísimo. Extraño la cocina, los apuros y el estrés. Pero yo lo disfrutaba, porque a mí me gusta a mucho cocinar. Creo que muchos de los que están ahora no les gusta cocinar. Ellos mismos lo dicen. Creo que ahora en 'Masterchef' están todos buscando un personaje, nosotros cuando llegamos no sabíamos cómo funcionaba".

"Los que están ahora saben lo que tienen que buscar. Porque aparte no es fácil ser fiel a lo que uno es y bancarse la parada. A veces también el show te lleva y muchos participantes no están comprometidos con la cocina y eso hace que sea difícil que prosperen en el programa. Hay muchos más preocupados en el programa que en cocinar", criticó.